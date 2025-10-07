“Definisci bambino detto a Iacchetti? Io stavo iniziando un ragionamento…La definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore“. Così il presidente dell’associazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, torna sul “definisci bambino” detto a Ezio Iacchetti durante una puntata di Cartabianca. Una frase che ha scatenato polemiche ma sulla quale Mizrahi insiste: “Per l’Onu si è bambini al di sotto dei 18 anni. Per noi occidentali un bambino è fino ai 10 anni, dopo diventa ragazzino poi ragazzo”. “I palestinesi – ha aggiunto Eyal Mizrahi – come tanti Paesi nel terzo mondo e in Medio Oriente, arruolano bambini in combattimento dai 14 anni in su. Gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. Durante la guerra l’età è scesa ai 12 anni di arruolamento”. “Sono loro che usano bambini piccoli per trasportare munizioni, fare le vedette. Per cui mettono a rischio la vita di tantissimi ragazzini e bambini – attacca – Per un soldato è difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra spara per difendere la sua vita”. “Quasi la metà dei combattenti di Hamas hanno fra i 15 e i 18 anni – prosegue – Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti. Dai 12 in su…per noi è un bambino, per loro è un combattente”.

Mizrahi dice di “non negare” che ci siano vittime, anche bambini, “sicuramente sono tantissimi civili coinvolti, perché è combattuta in mezzo ai civili. Come ce n’erano tante a Mosul o a Kabul”, ma “nessun israeliano mira ai civili”. Quello che nega, però, è che ci sia un genocidio.