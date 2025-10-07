“Purtroppo non posso più rientrare a Gaza. Israele mi ha rifiutato l’ingresso“. Così l’operatore umanitario delle Nazioni Unite, Gennaro Giudetti, in un video pubblicato sui social fa sapere che non potrà più tornare nella Striscia. “Per entrare a Gaza bisogna sempre chiedere il permesso a Israele”, specifica, sottolineando di essere uno dei pochi internazionali a raccontare “tutti i giorni quello che succede sul campo”. “Ero scomodo per Israele”, denuncia, ricordando che la stampa internazionale non può entrare. Ora Giudetti è in Italia e da qui, annuncia, andrà “da nord a sud per fare incontri e raccontare ciò che ho visto a Gaza”.
