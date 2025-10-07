Dopo l'assenza alla Laver Cup e all'Atp di Tokyo, erano circolate voci false sulla salute dell'ex tennista e oggi coach di Alcaraz

Juan Carlos Ferrero, ex tennista e oggi coach di Carlos Alcaraz, ha smentito sui social le voci su una sua presunta malattia che lo avrebbe colpito negli ultimi mesi. Assente alla Laver Cup e all’Atp Tokyo 500 vinto poi da Alcaraz, Ferrero è uscito allo scoperto sui social, definendo “completamente false” le voci circolate nelle ultime settimane su un presunto tumore.

“Voglio chiarire che è completamente falso che io abbia il cancro. Negli ultimi giorni sono circolate notizie completamente false sulla mia salute. Oltre a negarlo, sono profondamente rattristato dal fatto che argomenti così delicati vengano utilizzati per generare attenzione o opinioni – ha dichiarato Ferrero sui propri profili social -. Il cancro è una malattia che ha segnato la mia famiglia e tante altre, e merita il massimo rispetto”, ha scritto Ferrero, chiudendo la vicenda e zittendo le ultime voci venute fuori.

Ferrero, 45 anni, era presente la scorsa settimana al torneo Challenger che porta il suo nome, che si è tenuto per l’ottava volta nella sua Accademia a Villena. La vittoria è andata a Pablo Carreño Busta e Ferrero è stato incaricato di omaggiare Albert Ramos, che si ritirerà a fine stagione. Juan Carlos Ferrero, allenatore di Carlos Alcaraz, aveva in programma di raggiungerlo a Shanghai per il Masters 1000 in programma, ma alla fine Alcaraz ha deciso di ritirarsi dal torneo per recuperare da alcuni problemi fisici dopo la vittoria a Tokyo. Il coach spagnolo tornerà regolarmente accanto al numero uno al mondo già nel Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre.