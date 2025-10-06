I crampi fermano Jannik Sinner, costringendo l’azzurro al ritiro nel match contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. Per il numero 2 al mondo – campione in carica nel torneo cinese – un brutto stop nella rincorsa alla prima posizione della classifica Atp persa nella finale degli Us Open a favore di Carlos Alcaraz. Il ritorno in vetta per la stagione 2025 sembra quanto mai complesso, se non impossibile. Partiamo da un dato: con il ritiro maturato a Shanghai, Sinner chiuderà il torneo con 10mila punti nel ranking, mentre Alcaraz (che non è in tabellone) ne perderà 200, quelli ottenuti nell’edizione 2024 del Masters 1000 cinese.

La classifica Atp aggiornata quindi dice che Alcaraz adesso ha 1.340 punti di vantaggio su Sinner. L’azzurro, al momento, è iscritto all’Atp 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi (in programma dal 27 ottobre al 2 novembre). Alcaraz, da parte sua, non è iscritto agli Atp 500 di Vienna e Basilea e dovrebbe essere in campo a Parigi. Sinner tornerebbe numero 1 vincendo sia nella capitale austriaca che in quella francese, a patto che Alcaraz non arrivi oltre i quarti nel Masters 1000 indoor. Una combinazione difficile da realizzare.

Senza dimenticare un altro fattore: lo spagnolo potrebbe facilmente riprendersi la vetta alle Atp Finals di Torino. Un anno fa, infatti, Sinner vinse il “torneo dei maestri” raccogliendo 1500 punti, mentre Alcaraz vinse una sola partita (200 punti). Per pensare di chiudere l’anno da numero 1, in altre parole, Sinner dovrebbe vincere tutti i tre tornei che giocherà e sperare che il suo rivale faccia flop sia a Parigi che a Torino. Un gioco a incastri che, in ogni caso, non deve turbare il percorso di crescita e “uscita dalla comfort zone” di Sinner. Dopo il ritiro a Shanghai, la rincorsa alla vetta del ranking deve essere rimandata alla primavera 2026, quando giocherà i tornei che quest’anno ha saltato per via della sospensione.

La nuova classifica Atp dopo il ritiro di Sinner

Carlos Alcaraz – 11.340 punti

Jannik Sinner – 10.000 punti

Alexander Zverev – 5.930 punti (in corsa a Shanghai)

Taylor Fritz – 4.645 punti

Novak Djokovic – 4.280 punti (in corsa a Shanghai)

Ben Shelton – 4.100 punti

Alex de Minaur – 3.780 punti (in corsa a Shanghai)

Lorenzo Musetti – 3.595 punti (in corsa a Shanghai)

Jack Draper – 3.590 punti

Karen Khachanov – 3.190 punti