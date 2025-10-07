La seconda puntata di Ecofuturo Tv è interamente dedicata all’agricoltura sostenibile, raccontata come una risorsa indispensabile per la salute, l’occupazione e il clima, ma anche come un’opportunità resa oggi concreta e vantaggiosa grazie a eco-innovazioni e nuove tecnologie. Dopo l’introduzione di Tessa Gelisio, che spiega cosa significhi davvero produrre cibo sano e rispettoso dell’ambiente, si entra nel vivo con l’esperienza di Orogel, azienda leader nel settore ortofrutticolo che ha fatto della sostenibilità e dell’efficienza energetica i cardini del proprio sviluppo. A seguire, l’intervista a Mariagrazia Mammuccini, presidente di Federbio, offre uno sguardo sul ruolo del biologico, presentando i dati su come le attività agricole sono influenzate dai cambiamenti climatici e valorizzando i dati reali del comparto del biologico in Italia.

La puntata prosegue con il racconto di Sint Tecnologie, realtà marchigiana che ha ideato container per la trasformazione dei prodotti zootecnici e agricoli a km zero, capaci di restituire valore ai prodotti locali e ridurre gli sprechi alimentari, con ricadute importanti anche in Africa e Asia. Lo sguardo si allarga poi al progetto europeo Value4Farm, presentato dal CIB, che rafforza il ruolo degli agricoltori come protagonisti della transizione agroecologica. Spazio anche alle soluzioni pratiche: è disponibile per tutti il nuovo Kit dell’orto bioattivo, pensato per portare fertilità e biodiversità persino sui balconi di casa. L’innovazione energetica arriva invece con TEON, che presenta pompe di calore ad alta temperatura, in grado di arrivare oltre i 90°C per ridurre costi ed emissioni nei processi agricoli e industriali.

La rubrica Vademeco è questa volta dedicata all’agrifotovoltaico, mentre Jacopo Fo chiude con ironia intervistando l’assessora Monia Monni, tra ambiente e strategie regionali.

Tutti gli argomenti trattati possono essere seguiti anche su L’Ecofuturo Magazine e la piattaforma Ecofuturo World.