“È chiaro che è partita un’operazione per mettere in discussione il diritto di sciopero, il diritto di manifestare. Questo è un diritto sancito dalla nostra Costituzione”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea della Cgil Campania, rispondendo alle domande dei cronisti in merito alla proposta della Lega di sanzionare i promotori delle manifestazioni di piazza nelle quali si verificano scontri. “Questa è una logica non accettabile perché il diritto di manifestare, di scioperare, pacificamente e democraticamente è un diritto che il governo e lo Stato debbono garantire a tutti i cittadini. E questa logica che ha portato addirittura qualcuno a minacciare le persone credo che sia una logica autoritaria, Anzi, io penso che il governo dovrebbe ringraziare quei milioni di persone, lavoratori, lavoratrici, che in questi giorni sono scesi in piazza”. “Gli scontri a Roma? Le migliaia di persone sono scese in piazza per la pace e l’hanno dimostrato. I manifestanti hanno anche detto ‘voi non c’entrate niente'”.