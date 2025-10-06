Fabio Cannavaro è il nuovo Ct dell’Uzbekistan. L’allenatore italiano torna ad allenare in Asia a distanza di quattro anni dall’ultima esperienza al Guangzhou e torna a guidare una nazionale: l’unico precedente risale al 2019, quando rimane sulla panchina della Cina soltanto per due partite. Cannavaro – dopo l’esperienza alla Dinamo Zagabria – sarà sulla panchina della nazionale asiatica al Mondiale 2026 dopo la storica prima qualificazione ottenuta a giugno 2025. L’allenatore – che nei mesi scorsi era finito anche in orbita nazionale italiana – tornerà così in un Mondiale a distanza di 20 anni esatti dal trionfo da capitano dell’Italia nel 2006 a Berlino e avrà pochi mesi per conoscere squadra e calciatori.

“La Federazione calcistica dell’Uzbekistan – ha annunciato la nazionale uzbeka sulle proprie pagine social – ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico”. Con lui lavoreranno Eugenio Albarella, vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); Francesco Troise, preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e Spal).

Il percorso di qualificazione dell’Uzbekistan al Mondiale

L’Uzbekistan ha ottenuto una storica qualificazione al Mondiale chiudendo il proprio girone di qualificazione al secondo posto, dietro soltanto all’Iran: tra i giocatori più rinomati della nazionale asiatica ci sono Eldor Shomurodov, capitano e recordman di reti, di proprietà della Roma ma in prestito all’Istanbul Basaksehir, ma anche il difensore Abdoulakir Khusanov, pagato oltre 40 milioni dal City di Guardiola. Per l’Uzbekistan sarà la prima volta in una rassegna iridata calcistica, mentre in Coppa d’Asia il miglior risultato fin qui ottenuto è un quarto posto nel 2011.