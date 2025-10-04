Il mondo FQ

Scontri dopo la fine del corteo pacifico: antagonisti incendiano auto e fronteggiano la polizia

di Manolo Lanaro
Serata di tensione nel cuore della Capitale dopo che la partecipata manifestazione in favore di Gaza era terminata
Terminata la manifestazione pacifica per la Palestina, circa 300 antagonisti, che facevano parte del gruppo più nutrito che, nel pomeriggio, aveva già deviato e lasciato il corteo, ha fronteggiato le forze dell’ordine nella zona intorno a piazza San Giovanni, tra via Merulana e le strade attigue, e cercato di rallentare il loro avanzare. La protesta per i fermi è sfociata in auto e cassonetti incendiati lungo tutto la strada, che appariva devastata dopo il loro passaggio. Le forze dell’ordine, oggetto di lancio di bottiglie, hanno fermato oltre a una decina di persone.

