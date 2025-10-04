Il mondo FQ

Corteo per la Palestina, in 500 si staccano: tensioni con le forze dell’ordine. Un manifestante ferito

di Manolo Lanaro
Un gruppo di manifestanti ha deviato verso Termini causando tensioni con le forze dell'ordine. Un ferito soccorso da ambulanza
Mentre la coda del corteo della manifestazione nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla aveva da poco superato il Colosseo, un gruppo di manifestanti ha deviato dal percorso che conduceva a piazza San Giovanni. Circa in trecento hanno percorso le strade di Roma, col chiaro intento di raggiungere la stazione Termini. Le forze dell’ordine si sono mosse con blindati e camion idranti e hanno bloccato una parte dei manifestanti in piazza Santa Maria Maggiore. A terra è restato un manifestante soccorso da un’ambulanza.

