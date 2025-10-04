Il mondo FQ

Alessandro Mantovani nel gruppo dei connazionali che ritornano oggi. Il volo su cui sono imbarcati in arrivo a Istanbul alle 15
Dopo il rientro del 3 ottobre a Fiumicino dei 4 parlamentari che erano a bordo della Flotilla, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che altri 26 connazionali stanno per essere rimpatriati nel pomeriggio. Atteso anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il gruppo prenderà un volo speciale che dovrebbe decollare alle 14,00 circa (ora locale, le 13,00 in Italia) diretto a Istanbul. In Turchia i connazionali verranno assistiti da un team del Consolato Generale a Istanbul che è pronto anche a fornire documenti di viaggio provvisori a chi ne avesse bisogno. “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana” o, aggiunge, “nel giro di due o tre giorni. Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti“. Sui connazionali fermati dalle autorità israeliane è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “C’è la nostra diplomazia che se ne sta occupando, il Governo italiano ha fatto già moltissimo per tutelare e seguire, sin dall’inizio, questa missione, questa iniziativa, come si è visto”, ha detto riferendosi agli attivisti.

