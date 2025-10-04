Il mondo FQ

Corteo a Roma per Gaza, le immagini dall’alto della marea umana: il video

di Vincenzo Bisbiglia
“Stiamo bloccando tutto. La coda è ancora a Piramide, siamo oltre 600mila persone“. Lo ha detto Maya Issa, la presidente del movimento degli studenti palestinesi dal camion di apertura del corteo nazionale a Roma per Gaza, mentre la testa del corteo stava arrivando a via Merulana. Le impressionanti immagini della marea umana girate dell’alto

