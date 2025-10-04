Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 20:44

Corteo per Gaza, il fiume di persone in strada a Roma visto dagli elicotteri della Polizia

di Vincenzo Bisbiglia
La manifestazione ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine
Un fiume di gente, un milione di persone secondo gli organizzatori, si è riversato in strada per il corteo pacifico che chiedeva lo stop al genocidio in corso a Gaza. Nelle immagini girate dagli elicotteri della Polizia, è facilmente intuibile come la manifestazione abbia letteralmente invaso le vie del centro di Roma.

