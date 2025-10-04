Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 15:17

Condannato per la terza volta l’animalista che insulta Roberto Baggio: condanna a 9 mesi per diffamazione

di F. Q.
Paolo Mocavero, leader storico del movimento Cento per cento animalisti, è stato condannato per la terza volta
Condannato per la terza volta l’animalista che insulta Roberto Baggio: condanna a 9 mesi per diffamazione
Icona dei commenti Commenti

Non è la prima volta (era successo nel 2020) e chissà forse non sarà neanche l’ultima. Paolo Mocavero, leader storico del movimento Cento per cento animalisti, è stato condannato per la terza volta per diffamazione ai danni di Roberto Baggio. All’attivista padovano di 65 anni, come scrive Il Gazzettino di Padova, sono stati inflitti nove mesi per diffamazione contro l’ex calciatore Roberto Baggio.

L’ex numero 10 – appassionato di caccia – fu contestato durante la Fiera della caccia e della pesca di Vicenza. Sul sito del movimento comparvero poco dopo frasi offensive, mentre nei mesi seguenti Mocavero, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, rincarò la dose definendo il “Divin Codino” un “assassino” e un “uomo di m…”. Mocavero, in passato sul suo blog, aveva definito Baggio “cacciatore ignorante” e aveva scritto “Che coraggio ha di definirsi buddista (probabilmente dato il suo livello culturale non capisce il significato delle parole) ed esercita la caccia andando anche all’estero nei suoi famigerati viaggi della morte”.

Le denunce presentate dall’ex calciatore hanno portato a una lunga sequenza di processi: tre condanne, un’assoluzione e sentenze parzialmente ridotte in appello. L’ultimo verdetto, arrivato dal tribunale di Padova, ha sancito altri nove mesi di carcere. Baggio, che ha scelto di non replicare pubblicamente agli insulti e di difendere la propria immagine solo attraverso la giustizia ha visto ancora una volta riconosciute le proprie ragioni

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione