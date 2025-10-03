Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:06

Ryanair dirotta 26 voli da Bologna a Forlì. Cgil Bologna: “Scappano dallo sciopero, non è la prima volta”

di F. Q.
Già venerdì 26 l'aeroporto Ridolfi di Forlì aveva gestito 12 voli della stessa compagnia aerea programmati su Bologna, con 2300 passeggeri coinvolti, durante uno sciopero
Ryanair dirotta 26 voli da Bologna a Forlì. Cgil Bologna: “Scappano dallo sciopero, non è la prima volta”
Icona dei commenti Commenti

La compagnia aerea Ryanair ha dirottato 26 voli previsti in atterraggio a Bologna sull’aeroporto di Forlì per evitare lo sciopero generale. Lo fa sapere il segretario generale della Cgil di Bologna Michele Bulgarelli. “Tutto per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito“, ha detto Bulgarelli in un passaggio del suo intervento dal palco Malpighi nel capoluogo emiliano, la mattina di oggi 3 ottobre.

Come riporta ForlìToday, già venerdì 26 l’aeroporto Ridolfi di Forlì aveva gestito 12 voli della stessa compagnia aerea programmati su Bologna, con 2300 passeggeri coinvolti, durante uno sciopero indetto dai sindacati Cub Trasporti e Usb.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione