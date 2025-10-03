Fresca campionessa del mondo e capitana del team Numia Vero Volley, Paola Egonu aveva espresso il desiderio di incontrare Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. “Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare” aveva detto durante la presentazione del team. Detto fatto. Ieri i due capitani si sono trovati ad Appiano. Egonu ha mostrato le sue conoscenze della storia dell’Inter e i due si sono scambiati la maglia e qualche opinione.

La passione per la squadra nerazzura, ha detto la pallavolista, è nata “grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter”. Per lei il ruolo di capitano è una novità, una nuova sfida da affrontare. Per Lautaro Martinez l’esordio con la fascia dell’Inter al braccio arrivò nel 2023 in un’amichevole precampionato con il Lugano vinta per 3-0 dai nerazzurri. Per il bomber argentino la fascia ha significato profondo, una responsabilità da portare avanti con tutto il team. “Credo che un capitano non si debba snaturare: deve trovare un suo equilibrio, è ciò che sto cercando di fare adesso che sono diventata capitana del Vero Volley. Rimani comunque un giocatore: bisogna perseguire i propri obiettivi ma tenendo a mente sempre tutta la squadra. Forse è più facile a dirsi che a farsi, ma credo che sia questa la caratteristica principale di un capitano” ha affermato Egonu.

Immagine in evidenza dal profilo Facebook Inter