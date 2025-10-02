Gaza, Meloni contro i sindacati: “Vogliono il weekend lungo, la rivoluzione non si fa così” – Video

“Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto, ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile”. Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti a Copenaghen a proposito degli attivisti della Flotilla fermati da Israele. “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”, ha detto ancora la premier, aggiungendo “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante” come Gaza “non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme“.