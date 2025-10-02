Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 11:20

“È stato un onore imparare da voi, ci avete messo tutto il cuore”: l’ultimo messaggio di Thiago Avila alla Flotilla

di F. Q.
L'attivista brasiliano del direttivo a bordo della Alma si è rivolto così a tutte le barche della Flotilla intorno alle 19 del 1 ottobre, in previsione dell'abbordaggio da parte di Israele
“È stato un onore imparare da voi, ci avete messo tutto il cuore”: l’ultimo messaggio di Thiago Avila alla Flotilla
Icona dei commenti Commenti

Il messaggio è arrivato da Thiago Avila, del direttivo della Flotilla e imbarcato sulla Alma, intorno alle 19 del 1 ottobre, quando le forze israeliane erano in procinto di abbordaggio. Era indirizzato a tutte le imbarcazioni che stanno navigando da giorni per portare gli aiuti a Gaza, forzare il blocco navale israeliano e creare così un precedente per l’apertura di un corridoio umanitario per la popolazione della Striscia. È stato riportato dall’inviato del Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, che si trova a bordo dell’Otaria, nell’edizione di giovedì 2 ottobre. “Ciao Flotilla, spero che stiate bene e tutte le vostre famiglie stiano bene e i nostri compagni stiano bene. Siamo arrivati al momento più importante di questa missione in cui avete messo tutto il cuore e tutta la vostra energia. È stato un onore imparare da voi. Ci stiamo ora muovendo verso quello che sembra un blocco militare, tra 7 e 20 miglia da qui. Spero che riusciremo a rompere l’assedio e se ci riusciamo domattina (oggi, ndr) saremo a Gaza. Per favore prendetevi cura di tutti, ricordatevi l’addestramento: siamo una missione non-violenta di solidarietà con i palestinesi. Ne abbiamo parlato per mesi ed è quello che resteremo. Dovremmo tutti essere molto contenti di quello che abbiamo fatto. Ora abbiamo l’ultima missione: se bloccano una nave le altre continuano e cerchiamo di arrivare a Gaza. E se dovessero arrestarci sappiamo tutti come comportarci e mantenere la dignità in uno Stato coloniale. Siamo qui per solidarietà col popolo palestinese”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione