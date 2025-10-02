Il messaggio è arrivato da Thiago Avila, del direttivo della Flotilla e imbarcato sulla Alma, intorno alle 19 del 1 ottobre, quando le forze israeliane erano in procinto di abbordaggio. Era indirizzato a tutte le imbarcazioni che stanno navigando da giorni per portare gli aiuti a Gaza, forzare il blocco navale israeliano e creare così un precedente per l’apertura di un corridoio umanitario per la popolazione della Striscia. È stato riportato dall’inviato del Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, che si trova a bordo dell’Otaria, nell’edizione di giovedì 2 ottobre. “Ciao Flotilla, spero che stiate bene e tutte le vostre famiglie stiano bene e i nostri compagni stiano bene. Siamo arrivati al momento più importante di questa missione in cui avete messo tutto il cuore e tutta la vostra energia. È stato un onore imparare da voi. Ci stiamo ora muovendo verso quello che sembra un blocco militare, tra 7 e 20 miglia da qui. Spero che riusciremo a rompere l’assedio e se ci riusciamo domattina (oggi, ndr) saremo a Gaza. Per favore prendetevi cura di tutti, ricordatevi l’addestramento: siamo una missione non-violenta di solidarietà con i palestinesi. Ne abbiamo parlato per mesi ed è quello che resteremo. Dovremmo tutti essere molto contenti di quello che abbiamo fatto. Ora abbiamo l’ultima missione: se bloccano una nave le altre continuano e cerchiamo di arrivare a Gaza. E se dovessero arrestarci sappiamo tutti come comportarci e mantenere la dignità in uno Stato coloniale. Siamo qui per solidarietà col popolo palestinese”.