La Marina israeliana ha iniziato l’intervento per bloccare le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Nel video, diffuso sui canali della missione, mostra l’attivista brasiliano Thiago Avila che a bordo dell’imbarcazione risponde al messaggio via radio inviato dalle forze israeliane. “Siamo una missione umanitaria, non violenta, volontaria, per rompere il blocco illegale che imponete da 18 anni. “Portiamo cibo, aiuti, filtri per l’acqua, stampelle, latte in polvere, a persone che state facendo morire di fame”
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione