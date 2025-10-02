Cinque morti accertati, circa 100 feriti e decine di dispersi, con poche speranze di poterli recuperare in vita, per il crollo di una scuola lunedì nella provincia di Sidoarjo, nell’isola di Giava in Indonesia. Studenti tra i 12 e i 17 anni, come riporta la Bbc, si erano riuniti per pregare quando l’edificio ha ceduto. Il capo dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri ha informato la stampa che i soccorritori non hanno rilevato “più segni di vita” sotto le macerie, dove risultano a distanza di giorni ancora disperse 59 persone, alimentando il timore che non si trovino sopravvissuti. “Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici – ha dichiarato – e non risultano più segni di vita”.

Oltre 300 soccorritori hanno lavorato per liberare i sopravvissuti, dopo che la struttura è crollata sopra centinaia di persone mentre gli operai stavano gettando una colata di cemento per aggiungere un piano alla struttura, come riferito da uno dei guardiani dell’istituto, Abdus Salam Mujib. Gli adolescenti stavano svolgendo le preghiere del pomeriggio nella sala di preghiera della scuola islamica al Khoziny Islamic Boarding School, che era oggetto dell’ampliamento non autorizzato. Nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre, sono state estratte dalle macerie due corpi senza vita, che si aggiungono alle tre vittime certificate in precedenza. Sono state invece ritrovati e portati in salvo cinque sopravvissuti. Dall’inizio delle operazioni di soccorso, tredici persone sono state recuperate.

Gli standard di sicurezza edilizia sono poco severi in Indonesia. All’inizio di settembre, tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel crollo di un edificio che ospitava una sala di preghiera nella provincia di Giava occidentale. Nel 2022, un minimarket di tre piani crollò nel Kalimantan meridionale, uccidendo cinque persone. Nel 2018, 75 persone sono rimaste ferite nel crollo del mezzanino della Borsa di Giacarta.