A Pechino non c’è storia: Sinner spazza via i dubbi sulle sue condizioni fisiche, “martella” Tien e vince il terzo titolo stagionale

L'azzurro domina contro la sorpresa statunitense e porta a casa un altro trofeo: doppio 6-2 in circa un'ora e un quarto di partita

Jannik Sinner batte Learner Tien e vince l’Atp 500 di Pechino, in Cina. L’azzurro ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine: 6-2, 6-2 in un’ora e 15 minuti di partita. Attento, preciso e concentrato, ma soprattutto mobile, fluido nei movimenti e in fiducia. Dopo la leggera preoccupazione per gli acciacchi fisici della semifinale contro Alex De Minaur, Sinner ha spazzato via ogni dubbio e si è mostrato in ottima forma in finale, contro un avversario qualitativamente inferiore. Adesso si concentrerà sul Masters 1000 di Shanghai, dove però non ci sarà Carlos Alcaraz che ha dato forfait ieri – 30 settembre – dopo la vittoria a Tokyo contro Taylor Fritz.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

“Questo è un posto speciale per me. Inizio da Learner. So che alle tue spalle c’è un grande team: in tutta la stagione hai dimostrato il tuo grande talento. Ti auguro il meglio per il resto dell’anno e per la tua carriera. Spero di poter condividere con te altri momenti in carriera”, ha esordito così Jannik Sinner nell’immediato post vittoria a Pechino.

Poi i ringraziamenti: “Grazie al mio team. Non è al completo qui, ma spero che gli altri stiano seguendo da casa. Grazie alle persone che mi circondano: cerchiamo di migliorare e spingere. Vediamo come sarà il finale di stagione, ma sono contento di condividere questo con voi. Grazie a tutti coloro che lavorano nel torneo: ci fate sentire a casa, sono sempre contento di tornare qui. Il sostegno è stato incredibile sin dal primo giorno, speriamo di rivederci l’anno prossimo”

Sinner-Tien, risultato e commento

Secondo set

6-2 – Jannik Sinner vince l’Atp 500 di Pechino! L’azzurro domina l’incontro contro l’americano Tien, vincendo in un’ora e un quarto con un doppio 6-2. Non c’è mai stata partita nella finale del China Open, con Sinner sempre in controllo. Netto il divario tecnico tra i due. Ora l’altoatesino si concentrerà su Shanghai.

5-2 – Game di un’intensità spaventosa quello giocato da Sinner, che ottiene il doppio break e servirà per il match. L’azzurro alza il ritmo e il livello, costringe Tien a lunghi scambi, quasi lo “soffoca” e tira fuori due vincenti (un diritto e un rovescio) tipici del suo repertorio. Ora è a un passo dal titolo a Pechino.

4-2 – Qualche errore di troppo per Jannik Sinner nel sesto gioco del secondo set: Tien si procura la seconda palla break della sua partita, ma da lì non si gioca più. Tre ottime prime dell’altoatesino, che sale 4-2 ed è a due games dal primo 500 stagionale.

3-2 – Sinner alza il livello, mette a segno un rovescio lungolinea incredibile nel punto di apertura, poi sfrutta due doppi falli di Tien e ottiene il break a 15, indirizzando decisamente il match. Adesso si giocherà sui suoi turni di battuta.

2-2 – Questa volta nessun problema per l’altoatesino durante il proprio turno al servizio: game vinto a zero senza problemi. Funziona bene fin qui il servizio di Sinner.

1-2 – Sinner va 0-30, ma Tien con grande coraggio e personalità rialza la testa e con quattro punti consecutivi tiene il turno di battuta.

1-1 – Primo game complicato per Sinner, che concede anche la prima palla break del match sul 30-40, ma con tre ottime prime e due diritti dal centro vince il game.

0-1 – Comincia bene questa volta Learner Tien, che tiene a zero il primo gioco del secondo set, complici anche due errori di Sinner negli scambi.

Primo set

6-2 – Sinner vince il primo set in poco più di mezz’ora, tenendo a zero il servizio decisivo per il primo parziale. Un primo set in cui Sinner non ha mai rischiato nei propri turni di battuta, concedendo poco e permettendosi anche di provare qualche soluzione nuova. 6-2 in 34 minuti.

5-2 – Game transitorio. Forte del doppio break, Sinner preferisce non sprecare energie, accorciare gli scambi e tentare due risposte vincenti dal 30-30, finite lunghe. L’americano tiene a 30.

5-1 – Qualche errore di troppo per Sinner in questo game di battuta, ma l’altoatesino riesce comunque a portarlo a casa ai vantaggi grazie a due ottime prime di servizio nella seconda parità.

4-1 – Sinner è partito subito fortissimo nel primo set e dopo il break iniziale, ne ottiene un altro nel quinto gioco, questa volta a 15. L’azzurro a due game dal set.

3-1 – Nessun problema per Jannik Sinner, che tiene a zero il proprio turno di servizio. L’azzurro ha già piazzato anche due ace.

2-1 – Si sblocca anche lo statunitese, che senza problemi tiene la battuta, complici anche due errori di Sinner.

2-0 – L’altoatesino conferma il break, tenendo a 30 la battuta.

1-0 – Early break dell’azzurro, che va subito 0-40, spreca due palle break ma alla terza passa e indirizza da subito il parziale.