Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 19:01

“4mila bambini amputati. Mancano cibo, acqua e cure”: il medico di Emergency racconta l’infanzia a Gaza

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
La testimonianza di Giorgio Monti dalla Striscia
Icona dei commenti Commenti

“Nessun bambino dovrebbe mai vedere, né tantomeno subire, tutto questo”. Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza: è l’infanzia dei bambini di Gaza. La testimonianza video di Giorgio Monti, il coordinatore medico di Emergency che in questo momento sta lavorando nella Striscia di Gaza, nella clinica a Khan Younis nel sud. Secondo le stime dell’Onu sono almeno 453mila gli sfollati palestinesi da quando Israele ha lanciato la nuova operazione militare nel nord, a Gaza City.

Per sostenere le attività umanitarie dell’ong a Gaza, dal 3 al 5 ottobre, in 400 piazze italiane, si potranno comprare i “cantucci di pace”. Qui tutte le informazioni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione