“Nessun bambino dovrebbe mai vedere, né tantomeno subire, tutto questo”. Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza: è l’infanzia dei bambini di Gaza. La testimonianza video di Giorgio Monti, il coordinatore medico di Emergency che in questo momento sta lavorando nella Striscia di Gaza, nella clinica a Khan Younis nel sud. Secondo le stime dell’Onu sono almeno 453mila gli sfollati palestinesi da quando Israele ha lanciato la nuova operazione militare nel nord, a Gaza City.
Per sostenere le attività umanitarie dell’ong a Gaza, dal 3 al 5 ottobre, in 400 piazze italiane, si potranno comprare i “cantucci di pace”. Qui tutte le informazioni.