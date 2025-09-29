Il mondo FQ

Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: “Molto fiducioso su accordo per Gaza”

di F. Q.
Il Presidente degli Stati Uniti lo ha detto ai giornalisti mentre salutava il premier israeliano Netanyahu
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per i colloqui sul piano di pace per Gaza. Rispondendo alla domanda di un giornalista, si è detto “molto fiducioso” che la pace a Gaza arriverà presto.

