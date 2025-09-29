Il mondo FQ

Regionali Marche, Bonelli commenta la sconfitta: “Centrodestra forte, bisogna insistere con il Campo largo”

di Manolo Lanaro
Uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra: "Il 'Campo largo' che deve ulteriormente allargarsi, ma diciamolo chiaramente Giorgia Meloni ha investito centinaia e centinaia di milioni di euro di soldi pubblici in questa campagna elettorale"
“Risultato deludente? Va accettato. Gli elettori hanno votato, ma questo schema deve proseguire, quello di un ‘Campo largo’ che deve ulteriormente allargarsi. Diciamolo chiaramente: Giorgia Meloni ha investito centinaia e centinaia di milioni di euro di soldi pubblici in questa campagna elettorale”. Così Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra, commenta l’esito del voto nelle Marche e la vittoria del centrodestra. La mobilitazione a favore della Palestina e della Flotilla non hanno portato i voti sperati? “Questa battaglia che stiamo facendo non è per costruire consenso elettorale, è una battaglia per la vita e da questo punto di vista bisogna costruire questa battaglia per il rispetto del diritto internazionale e per il rispetto della difesa della vita perché s voltassimo le spalle al popolo palestinese penso che dovremmo smettere tutti quanti di fare politica”. Quali le ricadute sulla politica nazionale del voto delle Marche? “Il centrodestra è solido e che il centrosinistra non può più aspettare di organizzarsi, di rafforzarsi e che quindi è giunto il momento di cominciare a costruire una piattaforma programmatica – perché – non basta solo dire siamo contro Giorgia Meloni, dobbiamo dire come vogliamo cambiare l’Italia”

