Bandecchi contestato in consiglio comunale a Terni per le sue posizioni su Gaza: “Buffone, vergogna”

di F. Q.
I manifestanti hanno poi lasciato la sala e i consiglieri di centrosinistra hanno abbandonato la seduta
Forte contestazione fuori e dentro al comune di Terni contro il sindaco Stefano Bandecchi per le sue posizioni espresse pochi giorni fa su Gaza. Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l’arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Bandecchi ha quindi raggiunto l’aula dove la protesta è proseguita al grido di “buffone” e “vergogna”.

Il sindaco pochi giorni fa ha negato l’esistenza di 20mila bambini morti, dicendo di essere dalla parte di Israele.

I manifestanti hanno poi lasciato la sala e i consiglieri di centrosinistra hanno abbandonato la seduta sempre in protesta contro Bandecchi. Il centrodestra, invece, aveva già annunciato la sua non partecipazione alla seduta (presenti solo i rappresentanti di Forza Italia che comunque si sono subito alzati e se ne sono andati).

