Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale sostiene che “lo Stato vero della Palestina non è certo quello guidato da Hamas, perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare, Io sto con Israele“. Ma a far maggiormente discutere è la risposta che dà a uno dei numerosi commenti critici – come riportato da alcuni esponenti politici – e cioè che “20mila bambini non sono mai morti“. Nicola Fratoianni di Avs ha scritto sui social: “Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?”. Fratoianni pubblica quindi le parole del sindaco: “20.000 bambini non sono mai morti. E questo è il primo punto”; “20mila non sono mai esistiti, gli altri sono soldati di Hamas. Non voluto neppure dell’Autorità Palestinese, che poteva essere Stato dal 1948”. “Il sindaco di Terni Bandecchi – ha invece scritto su X il senatore del Pd Walter Verini – ha detto su Gaza e sui bambini uccisi cose ripugnanti e spregevoli. Non sa cosa sia il senso del decoro, dell’umanità. Vergogna, offende innanzitutto la comunità ternana, fatta di persone che a differenza sua umanità e solidarietà le conoscono”.