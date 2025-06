“Ce l’ho fatta, ragazzi!”: il significato del simpatico messaggio di Bublik dopo la vittoria contro Sinner

Che vinca o che perda, Alexander Bublik prende ogni partita con simpatia, filosofia e ironia. Lo ha fatto al Roland Garros quando è uscito sconfitto nettamente per 3-0 contro Sinner, lo ha fatto anche nella giornata di giovedì, quando invece ha battuto ad Halle il numero uno al mondo. 3-6, 6-3, 6-4 il finale in due ore e 4 minuti di partita. “I got him guys”, ha commentato il kazako sotto un post dell’account ufficiale ATP. “Ce l’ho fatta ragazzi”. Il commento ha rapidamente raggiunto oltre 30.ooo like, con i fan (tanti) di Bublik che hanno manifestato il proprio affetto con tantissimi commenti.

La simpatica reazione è il sequel di quella avuta al Roland Garros, quando dopo aver perso 3-0 e in maniera netta con Sinner, Bublik aveva commentato un post scrivendo “C’ero quasi” in lingua inglese. Un momento social simpatico, con il kazako che si conferma tra gli atleti più scherzosi e ironici (spesso anche verso sé stesso) del circuito ATP. Adesso affronterà Tomas Machac ai quarti, ma dopo aver battuto Sinner, tutto è possibile. In corsa ci sono ancora Medvedev e Zverev tra i più pericolosi, ma Bublik ha dimostrato di potersela giocare e di poter battere chiunque.

Bublik si conferma Re ad Halle

Alexander Bublik si conferma “re” ad Halle. Il tennista kazako ha infatti vinto in Germania nel 2023 (unico trionfo su erba della sua carriera) e riesce sempre a esprimere un buon tennis su quei campi. L’erba è la superficie a lui più affine, visto il tennis estroso tecnico e visto l’ottimo servizio. Ma l’erba di Halle, per Bublik, è sempre speciale. Ecco perché contro Sinner è riuscito a esprimersi al meglio. Dopo un primo set giocato bene da Sinner (0 palle break concesse), Bublik è riuscito ad alzare il livello e complice anche un calo al servizio dell’italiano, ha vinto il secondo set con ben 20 vincenti. In un terzo parziale equilibrato, il kazako ha compiuto lo scatto decisivo nel settimo gioco, quando sul 3-3 e 30-40 ha tirato fuori un colpo fantastico e ha ottenuto il break. Una vittoria sicuramente prestigiosa per il kazako, che adesso vuole regalarsi (e regalare) altre gioie sull’erba tedesca.