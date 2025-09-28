Il mondo FQ

Il video delle macerie al campo profughi di Nuseirat attaccato dall'esercito israeliano

Le immagini dopo il raid dell'Idf
Sono 40 le persone uccise dal fuoco israeliano da stamattina a Gaza. lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Una fonte dell’ospedale al-Ahli ha affermato che tra le due persone uccise nei bombardamenti israeliani nel quartiere di Sabra, a sud di Gaza City, c’è anche un minorenne. Il video mostra l’attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale.

