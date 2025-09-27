Garlasco, l’ex pm Venditti: “Offeso come uomo, mai preso soldi”. I genitori di Sempio: “I contanti erano per i legali”

“Quello che è successo mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato. Dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente, perché io non ho mai preso soldi da nessuno o benefit per mercificare la mia funzione, ma nessuno mi potrà mai restituire l’onore che mi è stato leso oggi con questa attività”. L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti interviene in collegamento telefonico a Quarto grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, nel giorno in cui è emersa l’indagine a suo carico da parte della Procura di Brescia, che lo accusa di essere stato corrotto per favorire l’archiviazione, nel 2017, della prima inchiesta a carico di Andrea Sempio, ora di nuovo accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. “Sono più che amareggiato. Io sono a disposizione, io da qui non mi muovo, facciano quello che vogliono: dopo quello che è successo oggi non ho più paura di niente. Il mio nome è nel fango. Riferirò all’autorità inquirente quando verrò chiamato”, dice Venditti. Pur senza entrare nel merito delle accuse, l’ex pm risponde due volte “assolutamente sì” alle domande se archivierebbe ancora Sempio e sia è convinto della sua estraneità al delitto.

Alla trasmissione intervengono anche i genitori di Sempio, che venerdì sono stati ascoltati dagli inquirenti per sette ore. Il padre, Giuseppe Sempio, dà la sua versione sull’appunto sequestrato in casa sua, “Venditti gip archivia per 20-30 euro“, uno degli elementi portati dai pm bresciani a sostegno dell’accusa di corruzione: “È un pizzino che ho scritto, i 20-30 euro non hanno significato, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventa difficile, poi mi è stato detto che forse sono le marche da bollo per dei documenti”. “Siamo stravolti e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”, afferma invece la madre, Daniela Ferrari. “Non conosciamo il dottor Venditti personalmente e nessuno della famiglia Sempio gli ha mai dato una lira. Tutte le accuse contro di lui sono emerite schifezze”, giura. E sulle “movimentazioni anomale” di contanti ricostruite dalla Procura di Brescia, di cui i coniugi parlavano intercettati ai tempi della prima indagine, assicura: “Non era nessun segreto, l’unica cosa è che avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati. Non c’è sotto niente di quello che vogliono far credere i giornali”.