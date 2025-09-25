Cambia rotta, percorrendo oltre 600 chilometri in più, evitando di passare da Francia e Spagna, ma non si crea problemi a sorvolare lo spazio aereo italiano e greco. È stata questa la rotta insolita dell’aereo di stato “Wings of Zion” con a bordo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu diretto a New York per partecipare all’Assemblea generale della Nazioni Unite. Come riporta Haaretz, nei sei voli precedenti verso gli Stati Uniti, l’aereo governativo ha sorvolato Grecia, Italia e Francia. Questa volta invece è diversa e questo potrebbe essere collegato al mandato d’arresto “per crimini contro l’umanità e crimini di guerra” emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale lo scorso novembre.

Come si nota seguendo i tracciati della piattaforma Flightradar24, l’aereo di Netanyahu decolla da Tel Aviv e percorre la solita rotta. Sorvola il Mediterraneo, poi la Grecia e l’Italia passando sopra la Calabria e la Sardegna. A quel punto la virata: evita la Francia, la Spagna e le sue isole. Addirittura attraversa “via mare” lo Stretto di Gibilterra, con una rotta che sembra più che altro quella di una nave.

Spagna e Francia, come Italia e Grecia, sono membri della Corte penale internazionale e, teoricamente, dovrebbero dare seguito al mandato d’arresto. In realtà il governo italiano, già nei mesi scorsi, ha rassicurato Israele. Qualora il premier israeliano Benjamin Netanyahu dovesse visitare il Paese, l’Italia non lo arresterà: “Mi pare che è tutto molto chiaro, ci sono delle immunità e le immunità vanno rispettate“, aveva commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Rimangono ignoti, al momento, i motivi della scelta di questa rotta insolita. L’ufficio del primo ministro israeliano non ha fato spiegazioni ufficiali, mentre in Israele alcuni media parlano di “ragioni tecniche” legate al maggiore consumo di carburante. Parigi aveva in realtà autorizzato il volo, secondo una fonte diplomatica francese, ma “alla fine hanno deciso di prendere un’altra rotta e non conosciamo il motivo”. Intanto Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti, Paese che – come Israele – non è membro della Cpi.