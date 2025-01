Il governo italiano ha rassicurato Israele. Qualora il premier israeliano Benjamin Netanyahu dovesse visitare il Paese, l’Italia non lo arresterà. Roma, pertanto, assicura che non eseguirà il mandato di arresto emesso a novembre dalla Corte penale internazionale “per crimini contro l’umanità e crimini di guerra”. La notizia – inizialmente diffusa dai media di Tel Aviv dopo la visita a Roma del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar – è stata confermata dallo stesso membro dell’esecutivo israeliano: “Ho parlato con i ministri Tajani e Nordio e non ho l’abitudine di riferire ciò che si dice, ma non c’è nessun problema per chiunque venga a Roma, nemmeno per Netanyahu”, ha detto Gideon Sa’ar incontrando la comunità ebraica della Capitale durante una visita alla sinagoga di Roma.

Il capo della diplomazia israeliana, infatti, ha sollevato la questione negli incontri con il titolare della Farnesina e il ministro della Giustizia. Gideon Sa’ar ha anche incontrato Matteo Salvini. Secondo una fonte del Times of Israel, Tajani e Nordio hanno assicurato che il governo italiano ha ricevuto una consulenza legale secondo cui i capi di Stato, ai quali viene equiparato Netanyahu, godono dell’immunità durante le visite in Italia, in base alla Convenzione di Vienna.

Il tema è stato più volte dibattuto in questi mesi. Il vicepremier Tajani, già pochi giorni dopo la sentenza della Cpi, aveva definito l’arresto “irrealizzabile”. A caldo il governo era andato in ordine sparso: Salvini aveva detto che Netanyahu “in Italia è benvenuto”. Posizione diversa, invece, era stata quella del ministro della Difesa che aveva definito la sentenza “sbagliata”, ma per lui l’arresto andava eseguito “perché noi rispettiamo il diritto internazionale”, aveva dichiarato Guido Crosetto. La premier Giorgia Meloni, invece aveva preso tempo: “Valuteremo al G7”. E proprio alla riunione dei ministri degli Esteri del gruppo dei sette a Fiuggi la questione era entrata nella dichiarazione finale e il titolare della Farnesina evidenziò “molti dubbi giuridici” sulla decisione della Cpi, confermando in ogni caso il rispetto del diritto internazionale da parte dell’Italia.

Adesso, stando ai media israeliani, Roma avrebbe quindi realizzato le verifiche necessarie, arrivando alla conclusione che Netanyahu non può essere arrestato in virtù della sua immunità. In ogni caso, resta remota la possibilità di una visita del premier israeliano in Italia in questo momento, così come in Europa e nei Paesi che aderiscono allo Statuto di Roma. In questi giorni, però, l’argomento era tornato alla ribalta scatenato il dibattito in Polonia per la possibilità che il primo ministro di Israele potesse partecipare alle commemorazioni per gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

A inizio gennaio, il viceministro degli Esteri di Varsavia aveva suggerito un obbligo per le autorità polacche di arrestare Netanyahu se si fosse recato in Polonia per la cerimonia del 27 gennaio. Ma la scorsa settimana il primo ministro Donald Tusk ha chiarito che qualsiasi politico israeliano, Netanyahu compreso, non corre alcun pericolo di arresto in caso di partecipazione alle commemorazioni. Tutto questo mentre l’Ue ribadiva la necessità di “rispettare” la decisione della Corte.

Da parte sua, il direttore del memoriale e museo di Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, ha liquidato la polemica come una “provocazione mediatica“, sostenendo in un’intervista al Guardian come non ci fosse alcuna indicazione che Netanyahu avesse mai pianificato di partecipare alla cerimonia, mentre è prevista una delegazione israeliana considerevole all’evento.