La Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant nell’ambito della guerra a Gaza. Mandato di arresto anche per il leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (che Israele ritiene di aver ucciso in un bombardamento sulla Striscia lo scorso luglio). La Corte spiega che, dopo ulteriori richieste di informazioni a Israele e Palestina, la Camera preliminare “non è in grado di stabilire se Deif sia stato ucciso e sia ancora in vita”.

I mandati sono stati emessi “per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi almeno dall’8 ottobre 2023 fino ad almeno il 20 maggio 2024, giorno in cui la Procura ha depositato le domande di mandato di arresto”, riferisce una nota parlando di “un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza”. La Corte ha pure affermato che non è necessario che Israele accetti la giurisdizione della corte per emanare il mandato. I 124 paesi che riconoscono la Corte, tra cui l’Italia, sono obbligati a dare attuazione alle sue decisioni, nei loro rispettivi territori.

“L’accusa, prosegue la nota della Corte, continua a indagare sui crimini nel conflitto in corso e prevede che verranno presentate ulteriori domande di mandato d’arresto”. Karim Khan, il procuratore capo della corte, aveva richiesto i mandati di arresto lo scorso maggio. Israele ha duramente contestato le accuse della corte, affermando che combatte nel rispetto delle leggi internazionali sulla guerra.

“La decisione antisemita della Corte penale internazionale equivale al moderno processo Dreyfus, e finirà così. Israele respinge con disgusto le azioni e le accuse assurde e false contro di lui da parte della Corte Penale Internazionale, che è un organismo politico parziale e discriminatorio”, dichiara una nota dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il presidente israeliano Isaac Herzog “Questo è un giorno buio per la giustizia. Un giorno buio per l’umanità”. Secondo Tel Aviv, infine, la decisione è stata presa da un pm “corrotto”.

“È un passo importante verso la giustizia e può portare a un risarcimento per le vittime in generale, ma rimane limitato e simbolico se non è sostenuto con ogni mezzo da tutti i Paesi del mondo”, afferma in una dichiarazione Bassem Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas.

“La tragedia a Gaza deve finire. Sarò molto sobrio nel mio commento”. Quella della Cpi “non è una decisione politica. È una decisione di un tribunale, la Corte internazionale di giustizia, e le decisioni dei tribunali devono essere rispettate e applicate“, dice l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Joseph Borrell

“I Paesi Bassi eseguiranno il mandato d’arresto della Corte penale internazionale contro il premier israeliano, l’ex ministro della Difesa e il leader di Hamas”, lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp. “I Paesi Bassi collaborano pienamente con la Cpi”, ha affermato il ministro.

Un rapporto dell’Onu diffuso la settimana scorsa ha affermato che i metodi di guerra utilizzati da Israele nella Striscia di Gaza “corrispondono alle caratteristiche di un genocidio”. Il rapporto di 154 pagine evidenzia le “massicce vittime civili e le condizioni imposte ai palestinesi che mettono intenzionalmente a rischio la loro vita“. Stando ai dati ufficiali le vittime a Gaza sono state sinora quasi 44mila. Un altro studio Onu ha recentemente messo in luce come 7 persone su 10 uccise a Gaza siano donne o bambini.

Reazioni in Italia – “Vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la corte. Noi sosteniamo la Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Il mandato di cattura internazionale rappresenta uno spartiacque storico. Una sentenza che il governo italiano, finora complice, non può più ignorare agendo di conseguenza: fermando immediatamente la consegna di materiale militare a Israele, richiamando l’ambasciatore italiano a Tel Aviv e chiedendo sanzioni economiche e commerciali che spingano il governo israeliano a una cessate il fuoco e al riavvio del processo di pace”, dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato..

“È una notizia enorme, è arrivato il momento che la comunità internazionale e le cancellerie occidentali siano conseguenti. È ora di fermare i crimini di guerra di Netanyahu”, afferma Nicola Fratoianni di Avs.