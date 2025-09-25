Il Monza passa a BLV: chi sono i nuovi proprietari. E Galliani lascia: “Non sarò il nuovo presidente”

Mancava solo l’ufficialità a causa dei tempi tecnici per il passaggio di proprietà e adesso è arrivata: l’era Berlusconi nel calcio è finita. Il Monza è infatti ufficialmente passato a Beckett Layne Ventures (BLV). Dopo otto anni (una promozione in Serie A e la retrocessione in Serie B della passata stagione), il club brianzolo ha ufficializzato il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale del club, già annunciata in data 1 luglio 2025 e nell’aria da metà giugno, da Fininvest S.p.A. a Beckett Layne Ventures (BLV). BLV assume ufficialmente il controllo del club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del Club con una quota del 20%, che verrà ceduto entro il giugno 2026.

La notizia è che Adriano Galliani non rimarrà nel club. Ad annunciarlo è stato lo stesso dirigente, al quale era stato offerto il ruolo di presidente. Galliani ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l’incarico proposto. “Una scelta difficile – spiega – presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.

Nell’annunciare il suo addio al club, Galliani ha voluto ricordare la sua passione per il Monza. “Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni”, ricorda il dirigente. Nominato amministratore delegato e consulente del Monza nel 2019, per volontà di Silvio Berlusconi, Galliani ha accompagnato il club nella sua scalata dalla serie C, fino alla storica promozione in Serie A del 2020 e poi la retrocessione nella passata stagione.

Chi è Beckett Layne Ventures (BLV)

Fondato e gestito da Brandon Berger e Lauren Crampsie, Beckett Layne Ventures (BLV) ha operato anche alla ristrutturazione del reparto commerciale del Chelsea. Nello specifico, il manager sarà la figura di riferimento dell’operazione Monza, mentre la seconda avrà il ruolo di managing partner. Il fondo americano è una realtà con interessi e competenze nel mondo dell’intrattenimento, avendo investito oltre 10 miliardi di dollari investiti nei settori media e intrattenimento. Il Monza è la loro prima operazione nel mondo del calcio. Una scelta fatta per le molteplici opportunità di espansione, con il Gran Premio di Formula 1 e le potenziali connessioni.