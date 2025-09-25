Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:50

Meloni cita Papa Francesco all’Onu: “Siamo di fronte a una terza guerra mondiale combattuta a pezzi”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (6)
"Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere"
Icona dei commenti Commenti

Giorgia Meloni ha citato Papa Francesco nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu e ha parlato di una “terza guerra mondiale combattuta a pezzi“, come disse il defunto pontefice. “Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L’uso della forza prevale in troppe occasioni. E lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una ‘terza guerra mondiale combattuta ‘a pezzi'”, ha detto la premier.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione