Meloni all’Onu attacca i “green deal”: “L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Meloni si accoda a Trump: "Come ho detto molte volte nel deserto non c'è nulla di verde"
Nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, Giorgia Meloni ha attaccato i “‘piani verdi‘ che in Europa – e nell’intero Occidente – stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione”. E “l’ecologismo insostenibile” che “ha quasi distrutto il settore dell’automobile in Europa, creato problemi negli Usa, causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere e depauperato la conoscenza. Ci sono voluti secoli per costruire i nostri sistemi, ma bastano pochi decenni per ritrovarsi nel deserto industriale. Solo che come ho detto molte volte nel deserto non c’è nulla di verde”.

