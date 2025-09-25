Il mondo FQ

“Governo su Gaza e Flotilla sembra una matrioska con posizioni diverse”: Silvestri (M5s) risponde all’informativa di Crosetto

“Siamo allibiti da un fatto, questo governo sembra una matrioska di una serie di posizioni politiche diverse. Sembrate tre governi diversi“. Così Francesco Silvestri, M5s, parlando in aula dopo l’informativa del ministro Guido Crosetto. “Lei ha fatto un discorso rassicurante che comunque apprezziamo – dice il parlamentare pentastellato – dall’altra parte la premier sprizza parole d’odio nei confronti della Flotilla e di tutti gli elementi di reazione popolare e sociale che denunciano quando sta succedendo in Palestina. Poi abbiamo un vicepremier che dice che Israele sta facendo bene”.

“Siete tre posizioni completamente diverse. Ma quello che non ci ha detto è se di dissocia dall’intervista vergognosa di Giorgia Meloni che è venuta a dare anche degli irresponsabili” a chi è a bordo della Flotilla, ha proseguito.

