L’uscita di Gasparri: “Navi militari per Flotilla? Quei soldi li potevamo dare ai bambini palestinesi”

“Sapete quanto costa mandare quelle navi militari italiane come scorta alla Flotilla? Avremo potuto spendere quei soldi per darli ai bambini palestinesi”. Lo ha detto il capogruppo dei Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo sull’informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Quando le navi difendono i confini d’Italia vi fanno schifo, quando accompagnano la Flotilla invece fanno bene”, ha aggiunto Gasparri. ”Mi auguro che gli aiuti umanitari vengano consegnati, penso che l’aiuto della Chiesa possa consentire un successo dell’aspetto umanitario, ma se poi si è alla ricerca dell’incidente per innescare tensioni in Italia allora lo scopo è un altro, e questo non è tollerabile”, ha concluso.