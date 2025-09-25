“Quello che Israele sta perpetrando non è una semplice aggressione, è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, documentato e monitorato, e sarà registrato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “In questi due anni il nostro popolo nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento”, ha detto Abbas in collegamento video.Le forze israeliane “hanno ucciso e ferito più di 220mila palestinesi, la maggior parte dei quali sono bambini, donne e anziani disarmati”, ha spiegato Abbas, che ha poi definito l’attacco dell’Idf in Qatar “un’escalation e una grave e palese violazione del diritto internazionale”. In Cisgiordania “il governo estremista israeliano continua a mettere in atto l’espansione illegale degli insediamenti e lo sviluppo di piani per la loro annessione”, ha detto, riferendosi all’ultimo piano di insediamento E1 di Israele “che dividerebbe la Cisgiordania in due parti, isolerebbe Gerusalemme occupata dai suoi dintorni e comprometterebbe l’opzione della soluzione dei due Stati”. Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha poi sottolineato la questione del crescente “terrorismo” dei coloni, che “bruciano case e campi, sradicano alberi, attaccano villaggi e aggrediscono civili palestinesi disarmati”, ma ha anche condannato Hamas e l’attacco del 7 ottobre. “Quelle azioni rappresentano la lotta per la libertà del popolo palestinese”. Hamas “non avrà un ruolo di governo a Gaza e dovrà consegnare tutte le armi all’Anp”.