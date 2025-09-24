Scontri nel centro di Nizza alla vigilia del match di Europa League tra i rossoneri di Francia e la Roma, in programma questa sera alle ore 21. Martedì sera si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto gli ultras giallorossi: 103 persone, secondo quanto riferisce l’Equipe “in possesso di armi”, sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime.

Gli scontri sono avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. Alcuni degli individui fermati indossavano passamontagna per non essere riconosciuti.

Oltre 200 poliziotti e gendarmi, tra cui due unità mobili di polizia, sono stati schierati nel centro città per sedare gli incidenti. Ai tifosi romanisti sono stati sequestrati oggetti contundenti e pericolosi come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli. Gli ultras giallorossi sono stati dislocati in diverse stazioni di polizia del dipartimento: il fermo durerà 24 ore o almeno fino a fine partita, poi deciderà la magistratura francese in base alle singole responsabilità dei fermati. La società Roma, riferisce LaPresse, attraverso lo Slo e il manager per la sicurezza è in costante contatto con la Digos e la polizia francese.