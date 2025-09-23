L’Italvolley maschile è pronta ad affrontare il Belgio nei quarti di finale del Mondiale di pallavolo in corso nelle Filippine. Lo farà dopo il 3-0 con il quale ha regolato l’Argentina al termine di un match di ottavi di finale davvero ben giocato. Giannelli e compagni sono stati artefici domenica di una prova convincente, riuscendo ad avere la meglio di un’avversaria che nella prima fase aveva eliminato la Francia campione olimpica in carica.

In casa azzurra c’è adesso fiducia e ottimismo in vista della sfida di quarti di finale di domani, mercoledì 24 settembre, ma anche la consapevolezza che non si sta giocando un torneo semplice, come ha spiegato lo schiacciatore Mattia Bottolo: “Quella di domenica è stata una prestazione che cercavamo di fare da qualche partita, soprattutto dal girone, ma non ci eravamo riusciti a pieno. Quella con l’Argentina, invece, è stata una di quelle partite durante la quale vedi che la squadra è presente in tutti i fondamentali e riesce a esprimersi bene – ha sottolineato -. Insomma, è stato una buona espressione di quello che è il nostro gioco”.

Sarà una rivincita. L’Italia ha infatti già sfidato il Belgio ai gironi, perdendo 3-2 in maniera del tutto inaspettata: “Mercoledì affrontiamo il Belgio, contro cui vogliamo prenderci la rivincita. Sapevamo che poteva essere un incrocio ed è bello avere questa opportunità. Per fortuna c’è capitata l’occasione. Ci presenteremo in campo per partire subito forte, nella partita del girone forse non ci aspettavamo un Belgio così solido e capace di esprimere questo livello di gioco in tutte le partite disputate”.

Della partita contro il Belgio ha parlato anche il Ct Fefè De Giorgi: “L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello”. De Giorgi ha poi proseguito: “Quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero”.

Mondiali di volley 2025, orario e dove vedere Italia-Belgio in tv e streaming

Il quarto di finale dei Mondiali di volley 2025 tra Italia e Belgio viene trasmesso in diretta mercoledì 24 settembre alle ore 9.30 italiane su Rai 2. La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Rainews, DAZN e VBTV.