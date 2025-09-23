Il cinema Politeama di Fano non basta a contenere l’ondata di cittadini accorsi ieri per l’incontro con Pier Luigi Bersani e il presidente del M5s Giuseppe Conte. L’occasione è la presentazione di Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. La sala è gremita, con persone costrette a seguire l’evento dall’esterno grazie a una diretta allestita per l’occasione.

Bersani prende la parola e lega la situazione internazionale alla mobilitazione popolare: “Io questa iniziativa della Global Sumud Flotilla la metto insieme allo sciopero generale e alle manifestazioni per Gaza. È lo stesso sentimento che muove i tantissimi giovani in piazza e quelli sulle barche: portare un segno di umanità dentro una carneficina“.

L’ex segretario del Pd attacca il governo sulla linea politica verso il conflitto: “E a tutte e due queste iniziative la Meloni risponde dicendo che ci sono altri modi di aiutare Gaza. Ma vuol dirceli quei modi che ha lei? Cos’è? È reggere il moccolo a Netanyahu il modino che ha lei di aiutare? E invece no, guardate, non sono iniziative inutili, sono iniziative che dicono a quei disgraziati che sono in una situazione più che drammatica, gli dicono: non siete da soli, guardate che l’Italia non è questa qui della Meloni, perché non c’è solo gente che vi vuole male, c’è anche gente che vi vuole bene”.

Non manca un passaggio polemico nei confronti del ministro degli Esteri: “E poi il refrain alla Tajani, che Dio l’abbia in gloria. Nell’Onu ci sono ormai 160 o più paesi, compresi gli anglosassoni del Commonwealth, che riconoscono la Palestina, ma c’è Tajani con il ditino alzato che dice che non è il momento, perché è controproducente. Sono tutti cretini tranne Tajani. Mica hanno Tajani questi qui”.

Bersani invita a guardare oltre i confini nazionali: “Guardate che questo che è un problema serio, che va guardato con gli occhi del mondo: un mondo che sta esprimendo un disagio enorme su questa vicenda che rompe ogni criterio di diritto internazionale e di umanità”.

L’ex ministro sottolinea il peso della posizione italiana: “Il mondo sa che Germania e Italia bloccano ogni iniziativa seria verso Israele, a partire dalla sospensione degli accordi del 2000. Per la Germania c’è una giustificazione storica, un complesso che conosciamo. Ma la Meloni ha anche lei questo complesso? Lei deve sapere che i resistenti, i partigiani e gli internati che ci hanno consegnato la Costituzione erano nei campi insieme agli ebrei, contro le leggi razziali. Non possiamo farci guardare così dal mondo. È una vergogna, io la sento come una vergogna per il Paese“.