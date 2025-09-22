Sciopero per Gaza, piazze piene in tutta Italia: autostrada e tangenziale bloccate a Bologna, cariche della polizia a Milano

Piazze piene in 80 città italiane con autostrade, tangenziali e porti bloccati in diversi luoghi. Hanno risposto in centinaia di migliaia allo sciopero generale invocato dall’Usb e da altri sindacati di base al quale hanno aderito numerose associazioni. Nonostante la pioggia battente in diverse località, c’è stata una risposta massiccia ai cortei organizzati per esprimere la vicinanza alla Global Sumud flotilla in rotta verso Gaza e spronare i governi ad interrompere la mattanza di Israele nella Striscia. Almeno 100mila persone sono scese in piazza: “Un segnale inequivocabile al governo Meloni, una grande manifestazione popolare”, rivendicano l’Usb e gli altri sindacati.

I numeri e le tensioni con la polizia

In diverse città non sono mancate anche tensioni con le forze dell’ordine: in stazione centrale a Milano la polizia ha caricato i manifestanti pro-Pal, che avevano provato a raggiungere i binari e sono stati fermati. Scontri ci sono stati anche a Bologna, dopo che una parte dei circa 50mila in corteo erano riusciti a bloccare la tangenziale e l’autostrada A14, tagliando di fatto il Paese in due sulla dorsale adriatica. Decine di migliaia di persone anche a Roma Termini, dove l’ingresso nello scalo è stato a lungo interdetto attorno alla tarda mattinata. Ventimila a Venezia, dove tensioni ci sono state agli imbarchi di Marghera. Già in mattinata gli attivisti e i lavoratori pro Palestina hanno bloccato il porto di Livorno, la pioggia non li ha fermati: i manifestanti hanno continuato l’azione di protesta cantando Bella Ciao e sventolando bandiere della Palestina. Tentativi sono stati fatti anche negli scali di Ravenna e Trieste, mentre il traffico nelle grandi arterie è stato bloccato anche a Firenze e Pisa. Oltre 10mila persone erano in piazza anche a Palermo, 15 mila a Cagliari e Napoli, 10 mila a Torino, 5mila a Catania.

Il grande corteo di Milano e le cariche

Da piazzale Cadorna sono sfilati in migliaia per esprimere solidarietà alla Palestina, nonostante la pioggia battente. Il corteo è stato aperto dai rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (Cub). Tra gli striscioni uno riporta la frase “bloccheremo tutto, stop al genocidio”. Oltre ai lavoratori del trasposto pubblico aderiscono anche docenti e personale di scuole e atenei. Il corteo è partito alle 10 per snodarsi lungo le vie del centro prima della conclusione in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione, dove – come detto – si sono registrate tensioni e cariche. La guerriglia è poi andata avanti per ore lungo via Vittor Pisani. Già prima, nei pressi del consolato americano c’era stata un’azione dimostrativa con una bandiera americana bruciata, dopo aver diffuso (durante un minuto di silenzio) il suono registrato di un drone su Gaza.

Bologna, 50mila mandano in tilt l’A14

Cariche e scontri anche a Bologna, dove la polizia ha usato idranti e lacrimogeni contro i manifestanti per disperdere il blocco della tangenziale e dell’autostrada. In mattinata i manifestanti avevano completamente invaso la piazza Maggiore e le vie adiacenti, prima di muoversi in corteo nella zona universitaria con le transenne ad alcuni ingressi delle facoltà di Matematica e Giurisprudenza. Il blocco delle lezioni è stato annunciato dai gruppi Cua “Collettivo universitario autonomo) e Cambiare Rotta, tuttavia risultano aperti gli ingressi posteriori. I manifestanti chiedono di rompere ogni collaborazione con lo Stato di Israele, difendere Gaza e fermare il genocidio, dire no alla corsa al riarmo e alla guerra. Sostegno, ovviamente, alla Global Sumud Flotilla. “Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore”, si legge tra gli striscioni. Nel primo pomeriggio, dopo il blocco dell’A14, è intervenuta la polizia per sgomberare la grande arteria cercando di disperdere i manifestanti usando la forza.

A Roma bloccata la stazione Termini

Sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone in piazza a Roma. Il flusso di partecipanti si è riunito in piazza dei Cinquecento a Termini gruppi da diverse direttrici. Garantita la funzionalità della stazione attraverso varchi controllati. Fino alle 13.30 il presidio non si è mosso da davanti alla stazione. Alcune centinaia di studenti delle scuole della zona di Monteverde si erano messi in marcia già nella mattinata diretti alla stazione, punto di ritrovo dei manifestanti. I giovani, sotto lo sguardo dei turisti, hanno attraversato viale Trastevere gridando slogan come “free Palestine” e “siamo tutti antifascisti”. Il corteo ha poi puntato verso la tangenziale, ma apparentemente senza cercare un blocco dell’arteria.

(Foto in evidenza di Alessandro Villari)

Bloccato il porto di Genova

Lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base della sigla Usb è stato ispirato anche dagli appelli dei lavoratori del porto di Genova: da lì sono partite le manifestazioni odierne con il blocco dello scalo ligure, ai varchi in via Albertazzi e San Benigno da parte di almeno 600 lavoratori. Proprio in via San Benigno, un lungo applauso ha accolto l’arrivo del corteo degli studenti: sono diverse migliaia i manifestanti in piazza, nonostante l’allerta arancione per temporali in corso in Liguria. Per via della pioggia la partenza del corteo – dal porto verso il centro cittadino – è stata rinviata alle 14,30 dopo un’assemblea pubblica.

Ventimila in piazza a Venezia

Gli organizzatori del corteo di Marghera, diretto verso il porto, lo annunciano trionfalistici: “Siamo più di ventimila, ma non è finita qui”. Il serpentone umano si è snodato per quasi due chilometri lungo le strade della città: studenti medi e universitari, centri sociali e lavoratori. “La testa del corteo è ufficialmente entrata e stiamo bloccando il porto”, annunciavano in mattinata i promotori al microfono. “Stop al genocidio, il governo la smetta di essere ipocrita e di sporcarsi le mani di sangue con i nostri soldi”. Dopo tre ore davanti al casello del porto commerciale, il corteo ha provato ad avanzare per accedere all’infrastruttura. La polizia ha aperto gli idranti pochi metri prima che i due fronti venissero a contatto, poi ha cominciato ad avanzare. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando qualche bottiglia, prima di iniziare a indietreggiare al grido di “fascisti”. Poi il corteo ha lentamente cominciato a lasciare l’ingresso del porto.

Trieste, in 7mila per bloccare il porto

Tra i manifestanti a Trieste ci sono esponenti della società civile, lavoratrici e lavoratori, pensionati e tanti studenti. Il loro numero è continuato ad aumentare durante la mattinata fino ad arrivare a settemila persone, secondo gli organizzatori. Intorno alle 12 un migliaio di persone è partito in corteo verso piazza della Libertà; successivamente è partito un secondo corteo, di circa duemila persone, dal quale sono stati lanciati sassi contro le forze dell’ordine. La Questura ha reso noto che sono stati lanciati alcuni lacrimogeni per disperdere la folla. Successivamente i due cortei si sono ritrovati, appunto, in piazza della Libertà. Sono invece circa 300, secondo la Questura, le persone rimaste a presidio del Varco IV.

Migliaia a Firenze bloccano traffico in autostrada

In migliaia si sono ritrovati anche a Firenze, davanti all’uscita autostradale di Calenzano (Firenze) della A1, bloccando il traffico circostante e paralizzando l’accesso e l’uscita al casello autostradale, con forti ripercussioni sul traffico. Proprio nelle vicinanze dello svincolo, una grande bandiera palestinese è stata affissa sulla “Ruota del tempo” dell’artista israeliano Dani Karavan. In testa al corteo i giovani palestinesi, con i sindacati di base, studenti, docenti, associazioni, movimenti e tanti semplici cittadini. Il corteo è sfilato verso Campi Bisenzio e Capalle, dove uno degli obiettivi è manifestare davanti alla sede dell’azienda produttrice di armi Leonardo, ma anche la Ex Gkn nei pressi del centro commerciale I Gigli, per poi concludersi all’interno del parcheggio antistante la piscina comunale di Calenzano. “Nel pomeriggio a Firenze saremo all’università – ha detto Dario Furnari della Usb – dove ci sarà una passeggiata rumorosa e poi ci sarà un’assemblea. Il 24 saremo a Livorno per bloccare di nuovo il porto perché arriverà una nave statunitense che ha trasportato armi in Israele. Al porto di Livorno ci dicono che già è stato bloccato alle 6 di questa mattina un varco”, ha concluso Furnari.

Pisa, 4mila verso l’aeroporto: invasa la superstrada

Sono almeno 4 mila, secondo le stime delle forze dell’ordine, i manifestanti che hanno partecipato al corteo per Gaza a Pisa. Sfilano lavoratori, studenti universitari e studenti medi. Il liceo classico pisano ha comunicato sul suo sito internet di avere sospeso la didattica per assenza di personale in conseguenza dello sciopero. La meta è l’aeroporto: non è chiaro se i manifestanti intendano compiere alcune azioni di disturbo in prossimità dello scalo per limitarne l’operatività. I manifestanti hanno invaso la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada che collega i tre capoluoghi, bloccando il traffico in direzione mare. Mentre in direzione di Firenze la viabilità, pur rallentata per la curiosità degli automobilisti, scorre regolarmente. Il corteo, partito dal centro cittadino, ha attraversato le principali vie del centro, con forti rallentamenti al traffico e inevitabili disagi ai trasporti.

A Napoli bruciate foto di Netanyahu e Meloni

Sono oltre 15 mila, secondo gli organizzatori, i lavoratori e gli studenti che hanno preso parte al corteo di Napoli. Il corteo è partito di piazza Mancini diretto a a piazza Municipio: lungo i percorso, un gruppo di attivisti ha bruciato le foto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo a gran voce la cessazione degli accordi tra l’Italia e lo Stato di Israele. Nel pomeriggio, inoltre, un altro corteo di sindacati, movimenti e studenti è previsto nei pressi dell’ex base Nato di Bagnoli, non lontano dalla scuola dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà l’anno scolastico. Si fanno intanto sentire le ripercussioni dello sciopero. In mattinata era attivo il servizio della linea 1 e 6 della metropolitana e la funicolare di Mergellina, mentre risulta sospeso il servizio per le funicolari Centrale e Chiaria. Solo corse dirette, invece, alla funicolare di Montesanto e servizio parzialmente, secondo quanto comunica l’Anm, ridotto per tram, bus e filobus

Cagliari, in 15 mila per Gaza

Migliaia di persone (soprattutto studenti) hanno attraversato il centro del capoluogo sardo. Cori per la Palestina, contro le politiche del governo Netanyahu e contro tutti i fascismi accompagnano la marcia tra bandiere della Palestina e della Pace.

Palermo, sfilano in 20 mila

In testa al corteo nel capoluogo siculo lo striscione con la scritta “fermare il genocidio a Gaza, difendere la Flotilla, stop economia di guerra, abbassate le armi alzate i salari”. Secondo gli organizzatori in piazza ci sarebbero 20 mila manifestanti. Sventolano le bandiere dei Usb, della Palestina, il Tricolore. “Free Palestina, Israele terrorista, sciopero generale” urlano le persone in piazza.

Catania, in 5mila verso il porto

Anche nella località sicula il corteo per Gaza si è mosso verso il porto. In testa un lungo striscione con scritto “No al genocidio, Fermiamo Israele”, tra bandiere Usb e della Palestina. “Siamo almeno in cinquemila in corteo”, ha dichiarato Dafne Anastasi dell’Usb. “Ci sono persone – ha aggiunto – lavoratrici e lavoratori che mai avevano scioperato in vita loro e che ci hanno telefonato per sapere come dovevano scioperare”. “Oggi – ha infine evidenziato Anastasi – stiamo scrivendo la storia perché stiamo dimostrando che le persone comuni non sono disponibili a seguire quello che fanno i loro governi”. “Per questo manifestiamo e per questo, scioperando – ha concluso – blocchiamo la produzione e le infrastrutture attraverso le quali il genocidio prosegue”.

Torino, 10mila in corteo

Sono circa 10 mila i manifestanti nel capoluogo piemontese. Partendo dalla stazione Porta Nuova, il cui ingresso principale è stato chiuso dalle forze dell’ordine, il corteo principale è sfilato in via Madama Cristina. Da esso si sono staccati i manifestanti di ‘Torino per Gaza (centri sociali) che hanno occupato i binari, sempre nei pressi del principale scalo ferroviario della città. All’università, attivisti pro Pal e studenti hanno bloccato gli ingressi del Campus Einaudi per impedire le lezioni, sin dalle sette del mattino. Altri blocchi sono previsti in altre sedi universitarie e nelle scuole superiori. “Anche noi dobbiamo svuotare le aule perché è nelle scuole che si riproduce tutta la società – scrivono i comitati studenteschi -. Fermiamo le scuole, fermiamo le città, fermiamo il mondo, perché a Gaza non ci sono più aule, non ci sono più ospedali, non c’è più tempo. Blocchiamo tutto per Gaza, non possiamo più rimandare la costruzione di un mondo decente”. Gli studenti si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Arbarello. Da lì si sposteranno verso piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Porta Nuova, da dove partirà il corteo dei sindacati di base. Sono previsti disagi nel trasporto pubblico e ferroviario.