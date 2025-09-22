“Un fiume in piena che attraversa la penisola”. Così l’Unione sindacale di base parla dello sciopero generale proclamato per oggi, 22 settembre. Una mobilitazione che coinvolge tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, inclusi quelli che operano nei servizi pubblici essenziali come trasporti, scuola, igiene ambientale e pubblico impiego. I lavoratori incrociano le braccia per chiedere di “rompere con lo Stato di Israele, difendere Gaza, dire no al riarmo, a fianco della Global Sumud Flotilla e con la Palestina nel cuore. Blocchiamo tutto”.

I motivi e le manifestazioni – Una mobilitazione – nata dall’appello dei portuali di Genova e proclamata dall’Usb per l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia- che prevede anche manifestazioni in tutta Italia: dai grandi centri ai comuni più piccoli, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, sono oltre 80 i presidi organizzati (in fondo all’articolo la lista completa). “Lo sdegno per quello che sta succedendo a Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini. A colpire sono la reticenza e le bugie dei politici, il racconto vergognoso che saremmo in prima fila negli aiuti e altre amenità simili”, sottolinea il sindacato.

La mobilitazione – A Roma l’appuntamento è alle 11 in piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini: “Qui ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone: nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, per fermare guerra e corsa al riarmo”, dichiarano dal sindacato. Anche a Bologna (dove il raduno è previsto alle 10.30 in piazza Maggiore) si attende una manifestazione molto partecipata, tanto che la questura ha previsto di impiegare circa 200 uomini delle forze dell’ordine. A Milano il presidio inizierà alle 10 in piazzale Cadorna. Manifestazioni e blocchi previsti anche nei porti, da Genova ad Ancona.

I settori – Lo sciopero coinvolgerà le fabbriche, la logistica, i settori pubblici, la scuola, il commercio, l’energia. Mobilitati anche gli studenti di scuole e università. E ovviamente riguarderà anche i lavoratori del settore dei trasporti. Per questo sono previsti possibili disagi nei trasporti pubblici delle città.

Treni – Il gruppo Fs rende noto che lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali fino alle 23 di lunedì. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”, viene specificato nella nota. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21. Trenitalia, “tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione”.

Metro, bus e tramo – L’Atac di Roma rende noto che il servizio di trasporto pubblico sarà garantito durante le fasce di legge, da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. “Il trasporto pubblico si fermerà in moltissime città, bus e metro non circoleranno, e questo già sarà di fortissimo impatto. Le stesse manifestazioni rischiano di risentirne, quindi prepariamoci per tempo, perché ci sarà da camminare”, scrive l’Unione sindacale di base sul suo sito.

Qui l’elenco di tutte le manifestazioni organizzate in Italia con orari e luoghi:

Roma: ore 11:00 Piazza dei Cinquecento

Milano: ore 10:00 Piazzale Cadorna

Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini

Torino: ore 10:30 Piazza Carlo Felice

Palermo: ore 10:00, Piazza Verdi

Genova: ore 8:00 porto, Varco Albertazzi

Bologna: ore 10:30 Piazza Maggiore

Firenze: ore 9:00 presso la rotonda di Calenzano

Bari: ore 9:30, Molo San Nicola

Catania: ore 10:00 Piazza Stesicoro

Acerra (Na): Piazza Duomo dalle ore 10:00

Alcamo: ore 9:00, Piazza Ciullo

Ancona: ore 17:30 Mole Vanvitelliana

Aosta: ore 10:00, Piazza Arco Di Augusto

Bassano del Grappa: ore 18:00 Piazza Libertà

Benevento: ore 10:00 via Napoli

Bergamo: ore 18:00 Prefettura Via Tasso

Bolzano: ore 15:30 Piazza della Stazione

Brindisi: piazza Crispi ore 9 e ore 10 piazza Vittoria

Brescia: ore 10:00 Piazza Loggia

Cagliari: ore 9:30, Piazza del Carmine

Caltanissetta: ore 18:00, Piazza Garibaldi

Chiavari: ore 8:00 Piazza Madonna dell’Orto

Civitavecchia: ore 9:30 Porto, Molo Vespucci

Cosenza: ore 17:30 Piazzale Loreto

Cuneo: ore 10:00, Piazza Europa

Darfo Boario Terme: ore 18:00 Piazzale Autostazione

Enna: dalle 9:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 presidio piazza Vittorio Emanuele

Ferrara: 9:30 Piazzale della Stazione

Formia: ore 9:00 Piazza della Vittoria

Grosseto: ore 10:00 Piazza Rosselli

Grottaminarda (Av): ore 10:00 piazza XVI marzo

Imperia: ore 9:30 Piazza Ulisse Calvi

Isole Eolie: ore 10:00 -18:00 presidi e banchetti in tutte le isole

La Spezia: ore 9:30 Piazza Brin

Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre

Lecce: ore 10:00, Piazza Sant’Oronzo

Livorno: ore 6:00 porto, Varco Valessini

Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele

Marghera: ore 10:00 Piazza Giovannacci

Marina di Carrara: ore 10:00, concentramento al porto, ore 18:00 corteo Varco Levante

Matera: ore 17:30 Piazza Vittorio Veneto

Messina: ore 9:30 Piazza Cairoli

Modena: ore 10:30 Piazza Grande

Modica: ore 8:30 piazza Matteotti

Monza: ore 17:00 Piazza Castello

Monterotondo: ore 9:00 Comune – ore 17:30 Stazione

Novara: ore 10:00 Piazza Matteotti

Nuoro: ore 15:30, Comune

Orvieto: ore 9:30 Piazza Fracassini

Padova: ore 18:00 Piazza Garibaldi

Parma: ore 10:00 Piazza Garibaldi

Partinico: ore 17:00 circolo Arci Pasol

Pavia: ore 7:30 stazione

Perugia: 9:30 Piazza Vittorio Veneto

Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore

Piacenza: ore 17:00 in bicicletta a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00 Piazza Sant’Antonio

Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti

Pisa: ore 9:00 Piazza XX Settembre

Potenza: ore 9:30 Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro)

Ragusa: ore 10:00, Piazza Matteotti

Ravenna: ore 9:00 Piazza del Popolo

Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini

Rieti: ore 8:00 Piazza Mazzini

Rimini: 9:00 Arco D’augusto

Salerno: ore 9:00 Varco Ponente

San Benedetto del Tronto: ore 13:00 via Francesco Morosini 27 e partenza verso il porto di Ancona

Sassari: ore 10:30, Prefettura

Scicli: ore 9:00 piazza delle Olimpiadi

Siracusa: ore 9:30 Piazza Euripide

S. Teresa di Riva (Me): ore 8:00 piazza Municipio

Sorrento: 9:30, porto

Taranto: ore 9:00 Piazza della Vittoria

Termoli: ore 8:00 Piazza Donatori di Sangue

Terni: ore 9:00 Largo Don Minzoni

Trapani: ore 9:00 Piazza Municipio

Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo

Trieste: ore 10 al Varco 4 del Porto

Vergato (BO): ore 9:30 Piazza della stazione

Verbania: dalle ore 17,00 da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza