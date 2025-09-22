È cominciata con il blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e San Benigno la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”. Contemporaneamente al blocco degli ingressi portuali a cui stanno partecipando almeno seicento manifestanti sono partiti alcuni cortei studenteschi di cui uno dalla zona universitaria di via Balbi, in cui sta confluendo un altro organizzato dagli studenti delle scuole superiori, a cui partecipano insegnanti e bambini. Almeno cinquecento le persone in piazza. Un altro corteo è partito anche dal quartiere di Oregina e ancora un altro da piazza Montano a Sampierdarena. Le manifestazioni si riuniranno davanti al varco portuale di via Albertazzi. Il corteo cittadino è invece stato posticipato a questo pomeriggio a causa dell’allerta arancione: partirà dal porto di Genova alle 14:30 in direzione centro città.
