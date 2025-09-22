In piedi stremato davanti alla panchina, alla duecentesima sigaretta smozzicata, mentre osservava il tiro di Cataldi stamparsi sul palo a tempo scaduto, oppure Belahyane e Guendouzi farsi saltare ancora i nervi, la sua Lazio finire in nove e perdere un altro derby, Maurizio Sarri avrà pensato: “Ma chi me l’ha fatto fare?”. La sua seconda esperienza biancoceleste peggio non poteva iniziare. E non tanto per la classifica disastrosa, solo tre punti conquistati, già tre sconfitte in quattro partite. E nemmeno per il derby perso, tra l’altro pure immeritatamente, una partita che per mancanza di ambizione e provincialismo a Roma vale spesso metà stagione (l’altra metà è quello di ritorno). È proprio la prospettiva di un campionato che a settembre sembra già non avere futuro, senza investimenti, senza gioco, senza obiettivi concreti. Che cosa è tornato a fare Sarri alla Lazio.

Lotito l’ha fregato non una, ma due volte. La prima nel 2021: sembrava che il patron si fosse deciso finalmente al salto di qualità definitivo con un allenatore da scudetto, invece prese solo quello e non tutto il resto. Sarri capì ben presto che non avrebbe avuto il mercato all’altezza che gli era stato promesso, nemmeno una squadraccia per carità, la solita accozzaglia di talenti inattesi e giocatori improbabili che con due spicci ogni anno Lotito mette su per vivacchiare ai piani alti. Si ritrovò a fare le nozze con i fichi più o meno secchi e ci è pure riuscito: quinto posto il primo anno, addirittura secondo nel 2023 dietro al Napoli con qualificazione in Champions (soprattutto per demeriti altrui, però), esonerato al terzo quando il giochino si era definitivamente rotto. La seconda volta invece ha proprio i contorni della farsa, con una squadra ancora più scarsa della precedente, neppure migliorabile a causa del mercato bloccato per lo sforamento dell’indice di liquidità che la proprietà gli aveva nascosto al momento dell’ingaggio. Un raggiro bello e buono, la beffa oltre il danno.

Alla Lazio si è rovinato la carriera. Perché viene da chiedersi cos’altro avrebbe potuto fare Sarri, se non avesse risposto alla chiamata di Lotito. Non tanto quest’estate, quando a 66 anni, dopo l’ultimo esonero ed essere stato snobbato dal Milan, probabilmente non poteva più ambire da un incarico di primo piano. Ma la prima volta. Sarri era un ottimo allenatore. Avevamo tutti ancora negli occhi la meraviglia del suo Napoli, che è stato quanto di più bello prodotto dal calcio italiano negli ultimi due decenni, col titolo perso in albergo a Firenze per nefandezze arbitrali che gridano ancora vendetta. Veniva da un anno sabbatico dopo lo scudetto alla Juventus: in bianconero, pur senza legare con l’ambiente, aveva vinto (l’ultimo ad esserci riuscito); lo stesso al Chelsea, una sola stagione con tante difficoltà ma comunque qualificazione in Champions e trionfo in Europa League. Aveva dimostrato, nonostante alcune evidenti asperità caratteriali, di poterci tutto sommato stare a quei livelli. Di essere anche un vincente, mettendosi in bacheca uno scudetto e una coppa internazionale.

Probabilmente doveva solo temporeggiare. Con tutto quello che è successo in Serie A negli ultimi anni, le crisi che hanno avuto le big, prima o poi una chiamata sarebbe arrivata. Ha accettato la prima proposta che gli è arrivata sul tavolo ed ecco il risultato. Adesso si ritrova per la seconda volta nelle mani di Lotito, a perdere malamente un derby, con tutto ciò che significa a Roma, e davanti una stagione a cui sembra difficile trovare un senso. Se dovesse riportare questa squadra nell’Europa che conta o in fondo in Coppa Italia sarebbe un piccolo miracolo. Va bene il fascino della Lazio, che non sarà mai una piazza qualsiasi, ma il ritorno è semplicemente ingiustificabile, e l’inganno sul mercato bloccato una roba da dimissioni immediate (che non ha presentato). Per la frenesia di tornare in panchina o la necessità di rimanerci, la pigrizia di rimettersi in gioco altrove, di nuovo all’estero, o magari la paura di rimanere senza ingaggio (prende pur sempre 2,5 milioni netti l’anno). Alla fine inutile prendersela con Lotito, è lui che se l’è cercata. Come dice una famosa canzone: “Una volta è colpa tua, due volte è colpa mia”.

X: @lVendemiale