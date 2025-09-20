Un altro disastro. L’ennesimo di una delle peggiori stagioni della storia per la Ferrari. Nelle qualifiche del Gp d’Azerbaigian la Rossa nutriva perfino speranza di pole position: invece sul circuito di Baku prima Lewis Hamilton è stato eliminato già in Q2, poi Charles Leclerc è finito a muro. Partiranno dalle retrovie: la gara di domenica è già compromessa. A Baku le Ferrari sono state protagoniste in negativo delle qualifiche più assurde mai viste, con un record di sei bandiere rosse nelle tre sessioni. Anche Oscar Piastri è finito a muro con la McLaren. Alla fine la pole se l’è presa Max Verstappen, che in condizioni impreviste dimostra sempre di essere il pilota più forte. Al suo fianco, a sorpresa, partirà Carlos Sainz con la Williams, bravo e fortunato a sfruttare il caos. Quarto posto in griglia per l’italiano Kimi Antonelli, davanti al compagno di Mercedes George Russell e dietro all’altra sorpresa, Liam Lawson su Racing Bulls.

L’incidente di Leclerc

Charles Leclerc finisce contro le barriere al suo primo tentativo di time attack nel Gp dell’Azerbaigian e scatterà in griglia dalla decima posizione. La Ferrari, che sperava in un grande sabato, deve fare i conti con una nuova disillusione.

La delusione Hamilton

Già nel Q2 la Ferrari aveva vissuto la prima grande delusione. Sesto Leclerc, fuori Lewis Hamilton con il 12esimo tempo, con la beffa di essere rientrato ai box probabilmente per poca benzina per chiudere il giro.

La griglia di partenza del Gp di Azerbaigian 2025

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Carlos Sainz (Williams)

3 Liam Lawson (Racing Bulls)

4 Kimi Antonelli (Mercedes)

5 George Russell (Mercedes)

6 Yuki Tsunoda (Red Bull)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Isack Hadjar (Racing Bulls)

9 Oscar Piastri (McLaren)

10 Charles Leclerc (Ferrari)

11 Fernando Alonso (Aston Martin)

12 Lewis Hamilton (Ferrari)

13 Gabriel Bortoleto (Sauber)

14 Lance Stroll (Aston Martin)

15 Oliver Bearman (Haas)

16 Franco Colapinto (Alpine)

17 Nico Hulkenberg (Sauber)

18 Nico Hulkenberg (Sauber)

19 Pierre Gasly (Alpine)

20 Alex Albon (Williams)