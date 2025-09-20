“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno”. È quanto scrive l’Unione sindacati di base presentando la giornata di sciopero generale di lunedì 22 settembre. Mobilitazione di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, che interesserà i settori pubblico e privato, dai trasporti alle fabbriche, dalla logistica ai porti fino alla scuola.

Lo sciopero generale è stato proclamato, accogliendo l’appello lanciato dai portuali, a sostegno del popolo palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla. “Lo sdegno per quello che sta succedendo a Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini”, scrive l’Usb. Intanto sono oltre 60 le manifestazioni previste in tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli centri. Nella capitale il raduno è previsto alle 11 in piazza dei Cinquecento, a Milano alle 10 in piazzale Cadorna. A Torino alle 10:30 in piazza Carlo Felice, a Bologna (dove la Questura parla di uno “scenario complesso” e ha previso un piano di sicurezza, con circa 200 agenti, e controlli rafforzati) l’appuntamento è alle 10:30 in piazza Maggiore, mentre a Genova la manifestazione è prevista a partire della 8 al varco Albertazzi del porto. “Il 22 settembre tutti potranno scendere in piazza per rompere ogni collaborazione con lo stato di Israele, difendere Gaza e fermare il genocidio, dire no alla corsa al riarmo e alla guerra, a fianco della Global Sumud Flotilla partita in queste ore. Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore“, esorta l’Usb.

Dai treni ai mezzi pubblici cittadini lo sciopero generale a livello nazionale potrebbe avere conseguenze sui servizi. L’Atac di Roma rende noto che il servizio sarà garantito durante le fasce di legge, da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. A Milano Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.