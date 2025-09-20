Mykhailo Mudryk, attaccante ucraino del Chelsea, potrebbe presto lasciare il calcio per tentare una nuova carriera nell’atletica. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il giocatore 24enne starebbe valutando l’ipotesi di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 come sprinter. L’ex Shakhtar Donetsk si starebbe già allenando con velocisti connazionali seguendo un programma specifico. Prima di poter ambire alla qualificazione, Mudryk dovrà rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla World Athletics e superare le selezioni nazionali previste in Ucraina nel 2027.

L’attaccante, classe 2001, era stato ingaggiato dal Chelsea nel gennaio 2023 dopo una lunga trattativa, per una cifra assurda intorno ai 100 milioni di euro. Soprannominato in patria “il nuovo Neymar”, Mudryk aveva impressionato al debutto in Premier League per una velocità massima registrata di 36,67 chilometri orari. Ma a parte questo, poco altro: con il Chelsea Mudryk ha collezionato circa 70 presenze e segnato appena 10 gol. La sua esperienza a Londra, poi, si è interrotta bruscamente quando il 17 dicembre 2023 la Football Association lo ha sospeso provvisoriamente dopo la positività a un controllo antidoping, sospensione poi confermata il 18 giugno 2024. Ora, con la squalifica ancora in corso, il giocatore vorrebbe tentare di trasformare le sue doti di velocista in una nuova carriera sportiva.