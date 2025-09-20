Italia contro Argentina: arrivano gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley. Domenica 21 settembre alle 9.30 italiane la Nazionale del ct Fefè De Giorgi affronterà l’Albiceleste nella SM Mall of Asia Arena. La squadra del ct Marcelo Mendez ha già stupito il mondo della pallavolo eliminando la Francia bicampione olimpica e vincendo il suo girone: un avversario ostico, guidato dall’esperienza di Luciano De Cecco, alla sesta partecipazione iridata e attuale miglior palleggiatore del torneo secondo le statistiche internazionali. L’Italia, seconda nel proprio gruppo, conosce bene i sudamericani: l’ultimo precedente, lo scorso giugno in Nations League a Quebec City, vide gli azzurri imporsi 3-1. Ma non deve trarre in inganno.

I Mondiali in corso nelle Filippine infatti hanno già riservato eliminazioni eccellenti come Brasile, Germania, Giappone e Cuba, oltre alla già citata Francia, segno di un livello altissimo e di un equilibrio che rende ogni partita aperta a sorprese. Lo sanno bene gli stessi azzurri guidati da capitan Simone Giannelli, sconfitti dal Belgio nel secondo match del loro girone. Ma Yuri Romanò è convinto che quel match sia servito di lezione: “Siamo pronti, già contro l’Ucraina abbiamo provato la tensione delle gare da dentro o fuori e ci è servito. Con l’Argentina sarà difficile, ci saranno momenti complicati, ma abbiamo dimostrato di saperli affrontare“. L’opposto sottolinea la pericolosità degli avversari: “Anche se giochiamo bene, loro possono sempre rientrare e ribaltare la partita. Dovremo restare uniti, concentrati e fiduciosi nei nostri mezzi”. Romanò conclude: “Questo mondiale è impegnativo sia tecnicamente sia mentalmente, ma essere qui è un onore: vogliamo dare tutto per raggiungere il miglior risultato possibile”.

Mondiali di volley 2025, orario e dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

L’ottavo di finale dei Mondiali di volley 2025 tra Italia e Argentina viene trasmesso in diretta domenica 21 settembre alle ore 9.30 italiane su Rai 2. La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.