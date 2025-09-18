Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la signora Macron è una donna. Il loro avvocato afferma che la coppia presidenziale presenterà la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l’influencer statunitense di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha sostenuto più volte che Brigitte Macron fosse nata uomo. Gli avvocati di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta.

Intervenendo al podcast Fame Under Fire della BBC, l’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni “incredibilmente sconvolgenti” e che rappresentano una “distrazione” per il presidente francese. Clare ha aggiunto che “verranno fuori testimonianze di esperti di natura scientifica” e, pur non rivelandone, in questa fase, la natura esatta, ha assicurato che la coppia è pronta a dimostrare pienamente “sia genericamente che specificamente” che le accuse sono false.

“È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a una prova del genere”, ha detto ancora il legale, “è un processo a cui Brigitte Macron dovrà sottoporsi in modo molto pubblico. Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro”. “Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova nell’aprirsi in quel modo sono ciò che serve per mettere le cose in chiaro e fermare tutto questo, lei è pronta al 100% ad assumersi questo peso”, ha assicurato Clare.

L’istanza era stata presentata alla Corte suprema del Delaware. Secondo la coppia presidenziale Owens ha condotto una “campagna di umiliazione su scala globale” e di “bullismo incessante”, piena di bugie, allo scopo di promuovere il suo podcast e ampliare la sua base di fan. Tra le bugie indicate nella causa c’è anche quella secondo cui Brigitte Macron, 72 anni, fosse nata con il nome di Jean-Michel Trogneux, il vero nome del fratello maggiore. Owens ha pure affermato che il presidente francese e sua moglie sono parenti stretti e che Emmanuel Macron è il prodotto di un esperimento umano della Cia o di “un simile programma governativo di controllo mentale“. Il ricorso, di 218 pagine, è strutturato in 22 capi d’imputazione, chiede un importo non specificato per il risarcimento dei danni e a scopo sanzionatori.