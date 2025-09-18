Sarà un weekend di caldo anomalo, poi da lunedì 22 arriva la pioggia. I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da sole e temperature elevate, nettamente sopra le medie stagionali, con picchi oltre i 30 gradi. Poi il ribaltone meteo con un brusco passaggio stagionale e un fase di maltempo da Nord a Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, racconta all’Adnkronos che l’ultima settimana dell’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34 gradi e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno (quest’anno il 22 settembre), arriverà subito un netto peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni. Nel dettaglio, le prossime ore saranno caratterizzate da alta pressione nordafricana che porterà condizioni soleggiate ovunque. Le temperature massime sono destinate a salire entro venerdì fino a 34°C diffusi in Sicilia, 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. Ci saranno 31°C a Roma, ma anche Sondrio e Trento.

Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend con uno scarto rispetto alla media del periodo di circa 8 gradi. Non è un quadro normale, evidenzia ilmeteo.it: in questo periodo dell’anno dovremmo avere massime di 24 gradi al Nord, 26 al Centro e 28-29 al meridione e Isole Maggiori. Caldo anomalo in tutta l’Europa centro-occidentale, con addirittura 12 gradi in più della norma tra Austria e Repubblica Ceca. Da lunedì 22 però cambia tutto. Arriverà una perturbazione dalla Spagna, dalla Francia e dalla Svizzera. Dal pomeriggio di lunedì non sono esclusi forti fenomeni al Nord-Ovest, anche nubifragi, poi tra martedì e giovedì i rovesci e i temporali colpiranno a macchia di leopardo gran parte del nostro Paese con un calo delle temperature anche di 10 gradi.